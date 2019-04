Pronostic Barcelone Atlético de Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone creuse l’écart avec l’Atlético !

Les intentions de Valverde lors du déplacement à Villarreal étaient claires, prendre au moins 1 point et préparer les deux chocs à venir face à l’Atlético et Manchester United. Le coach catalan avait donc mis sur le banc Messi, Piqué et Rakitić. Le début du match lui donnait raison puisque sous l’impulsion de Malcom, lesont rapidement mené 2-0. Le sous-marin jaune a ensuite pris l’avantage 4-2, poussant Valverde à faire rentrer. Messi s’est bien évidemment distingué sur un superbe coup franc avant que Suárez n’égalise de belle manière à la 93minute. La défense 100% française Umtiti-Lenglet a connu des difficultés, mais Piqué sera de retour ce samedi. Avec ces points laissés en route, le Barça ne compte plus que 8 longueur d’avance sur l'Atlético. Avec une fin d’année très chargée (Ligue des champions et finale de la Coupe du Roi), lesveulent rapidement valider leur probable titre de champion.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Atlético a su rebondir après les déconvenues concédées à Turin et Bilbao. Tout d’abord en déplacement où lesont réalisé une démonstration face à Alavés, puis au Wanda Metropolitano face à Gérone dans un match beaucoup plus compliqué. Les Matelassiers ont attendu la 76e et un coup de tête de Godín pour prendre les devants. Griezmann a ensuite conclu le travail dans les arrêts de jeu et a mis fin à 8 matchs sans but. Depuis le début de saison, l’Atlético est très irrégulier à l'extérieur et se déplace dans un stade où il ne s’est plus imposé depuis la saison 2005/2006. Pour ce choc de la Liga, nous voyons le Barça qui reste sur 9 victoires et 2 nuls au Camp Nou creuser un break définitif pour le titre.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Atlético détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !