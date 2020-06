Pronostic Barcelone Athletic Bilbao : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Barcelone veut reprendre la tête face à Bilbao

Barcelone n'est plus le leader de ce championnat espagnol. En effet, les ont réalisé une très mauvaise opération sur le terrain du FC Seville le week-end dernier. Face à Ocampos et consorts, dans un stade Sanchez-Pizjuan vide pour l'occasion, les partenaires de Léo Messi n'ont pas réussi à trouver l'ouverture concédant ainsi le partage des points (0-0). Désormais deuxième à égalité de point avec le Real qui a su profiter de ce faux pas pour revenir à la hauteur en s'imposant à la Sociedad, Barcelone visera une 3e victoire en 4 matchs depuis la reprise. Après cette victoire écrasante en ouverture face à Majorque (4-0), le champion en titre était venu à bout de Leganes (2-0) au Camp Nou.

En face, Bilbao est neuvième de cette Liga BBVA. Malgré ce positionnement peu reluisant pour une équipe de ce calibre, Bilbao semble bien en place depuis la reprise. Après deux matchs nuls lors de la réception de l'Atlético (1-1) et dans le derby basque sur la pelouse d'Eibar (2-2), les coéquipiers d'Aritz Aduriz ont battu un faible Betis Seville (1-0). Dans l'attente de disputer cette finale de Coupe du Roi face à la Sociedad, Bilbao aura un match compliqué au Camp Nou chez le Barca qui a sans doute en travers ces deux défaites concédées à San Mames cette saison. Cependant, les Basques devraient s'incliner au Camp Nou. Sur une série de 7 victoires consécutives à domicile, Barcelone devrait s'imposer.