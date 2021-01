Pronostic Barcelone Athletic Bilbao : Analyse, cotes et prono de la finale de SuperCoupe d'Espagne

Uun premier titre déclic pour Barcelone face à l'Athletic Bilbao

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce FC Barcelone - Athletic Bilbao :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que la plupart des observateurs s’attendaient à unen finale de la SuperCoupe, l’Athletic Bilbao a surpris le club merengue en demi-finale. De son côté, le Barca a souffert face à une très belle formation de la Real Sociedad. Les Blaugranas se sont imposés lors de la séance de tirs aux buts, grâce à un superbe Marc-Andre Ter Stegen. Le portier allemand a réalisé des arrêts de grande classe lors des prolongations. En difficulté ces deux dernières saisons, le Barça pourrait profiter de cette Super Coupe pour repartir de l’avant. Le club catalan vit des heures compliquées avec une dette colossale et les velléités de départ de Lionel Messi. Un trophée permettrait à Ronald Koeman de se tourner plus sereinement vers les prochains objectifs du club, la Ligue des Champions avec un 8face au PSG et la Liga. De plus, les Barcelonais sont invaincus lors des 9 dernières rencontres et vont mieux dans le jeu, avec notamment le retour en forme d'Ousmande Dembelé.chezjusqu’au 27 janvier seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Athletic Bilbao mérite sa place en finale de la SuperCoupe. Jeudi, les Basques ont mis l’engagement nécessaire lors de la demi-finale face au Real Madrid pour se qualifier. Expulsé en Liga face aux Merengue, Raul Garcia a pris sa revanche en inscrivant un doublé face aux Madrilènes. Calé en milieu de tableau en Liga, Bilbao porte de nombreux espoirs sur cette SuperCoupe. Les Basques ont affronté le club barcelonais en championnat il y a quelques jours et s’étaient inclinés à San Mames face au génie de Messi, auteur d’un doublé (2-3). Désireux de sauver une première partie de saison moyenne, le FC Barcelone devrait prendre la mesure de l’Athletic Bilbao lors de cette finale de SuperCoupe d'Espagne.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Athletic Bilbao détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !