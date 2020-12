Pronostic AZ Alkmaar Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Naples sur sa lancée face à l'AZ Alkmaar

Excellent la saison passée, l’AZ Alkmaar était en 2position d’Eredivise lors de l’arrêt des compétitions. Cet été, le club néerlandais a participé aux barrages de la Ligue des Champions mais s’est incliné face au Dynamo Kiev. Basculé en Europa League, Alkmaar est toujours dans le coup pour la qualification mais doit accrocher un résultat face au Napoli. A l’aller, l’AZ Alkmaar s’était imposé sur la pelouse du San Paolo (1-0) et a ensuite confirmé face à Rijeka (4-1). Les joueurs de Slot se sont en revanche inclinés à San Sebastian face à la Sociedad, leader de la Liga, avant de partager les points à domicile (0-0). Ce groupe F est extrêmement serré et chaque faux-pas dans cette dernière ligne droite coûte cher. Vainqueur d’Herakles en championnat, Alkmaar s’est replacé en 7position mais n'est plus à la lutte pour le titre.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Naples a été marqué par le décès de la légende du club, Diego Armando Maradona. Pour leur premier match depuis la perte du, les Napolitains ont surclassé la Roma au San Paolo (3-0), lui rendant un magnifique hommage. En confiance suite à cette large victoire, le Napoli arrive aux Pays-Bas pour valider son ticket pour les seizièmes de finale de C3. Les hommes de Gattuso avaient do lancé leur campagne par une défaite à domicile face à Alkmaar mais ont depuis remporté toutes leurs rencontres face à Rijeka (1-2 et 2-0) et surtout chez le leader de la Liga, la Real Sociedad (1-0). En déplacement, le club napolitain se montre impressionnant cette saison puisqu'il a remporté tous ses matchs sauf celui perdu sur tapis vert face à la Juventus Turin. Après son énorme match face à la Roma qui était pour invaincu sur les terrains cette saison, le Napoli semble en mesure de ramener les 3 points de Alkmaar.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€.- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit.avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic AZ Alkmaar Naples détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !