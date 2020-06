Pronostic Aves Moreirense : Analyse, prono et cotes du match de Primeira Liga NOS

Moreirense s'impose chez un Aves qui n'y croît plus

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Aves Moreirense :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Bon dernier de cette Liga NOS, Aves aura besoin d'un miracle pour se sauver. Avec 14 points de retard sur la 1formation non relégable Martimo et seulement 6 journées à jouer, la messe est quasiment dite pour le Deportivo. D'autant qu'Aves n'a plus gagné depuis 9 journées de championnat, avec 7 défaites dans le lot.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Moreirense est 10et s'apprête à vivre une fin de saison sans grand enjeu si c'est celui de finir le mieux classé possible. Malgré cela, le club fait le job depuis la reprise puisqu'il s'est imposé à Boavista (0-1) et a signé 2 bons nuls face aux bien classés Guimaraes (1-1) et Famalicao (1-1), pour 1 seule défaite contre Rio Ave (0-1). Logiquement supérieur à son adversaire du jour, Moreirense pourrait s'imposer à Aves.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Aves Moreirense détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !