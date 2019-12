Pronostic Auxerre Valenciennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Auxerre face à un Valenciennes solide !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre - Valenciennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AJ Auxerre est dans un moment compliqué en championnat. Les hommes de Furlan sont sur une série de 6 matchs sans victoire. Ce week-end, les Bourguignons avaient l’opportunité de retrouver le sourire face à la lanterne rouge mais ils n’ont pas été en mesure de s’imposer (2-2) face à Orléans. Auxerre a été sauvé par l'ancien Niçois Maxime Le Bihan, buteur dans les dernières minutes du match. Depuis le début de cette saison, Auxerre ne s’est imposé qu’à deux reprises à l’Abbé Deschamps, mais n'y a encaissé que 9 buts en 8 rencontres.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bourguignons affrontent une formation de Valenciennes qui, au contraire, retrouve des couleurs. Les Nordistes viennent d’enchaîner deux succès consécutifs face à Orléans et surtout face à Lens. Le VAFC a ravi ses fans en remportant le derby du Nord face au leader de Ligue 2, Lens (2-0). Teddy Chevalier, l’expérimenté attaquant s’est signalé avec une nouvelle réalisation (la 5). Mais depuis le début de saison, les Valenciennois se distinguent surtout par leur solidité et nous offrent en général des matchs peu spectaculaires (seulement 10 buts marqués et 10 encaissés en 16 rencontres). Pour ce match face à Auxerre, nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts", qui est passé 15 fois sur les 16 journées pour Valenciennes.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !