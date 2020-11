Pronostic Auxerre Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre poursuit sur son rythme face à Valenciennes

L'AJ Auxerre fait partie des équipes ambitieuses dans cette saison de Ligue 2. L'an passé, les dirigeants bourguignons ont confié l'équipe à Jean Marc Furlan qui a déjà connu plusieurs montées avec Troyes ou Brest. Après 1 année d'adaptation, la patte du technicien auxerrois se fait désormais ressentir. Réputé pour proposer un jeu de qualité, Furlan est en train de réussir son pari en Bourgogne. Irrégulier en début de saison, le club auxerrois est sur une excellente dynamique de 3 victoires et 1 nul lors des 4 dernières journées. Cette série permet à l'AJA d'occuper la 4place du classement avec 19 points. De plus, les hommes de Furlan viennent de réussir une très belle prestation chez le leader de L2, le Paris FC avec une large victoire (0-3). Le buteur local, Mickael Le Bihan, en a profité pour inscrire un doublé et porte son total à 10 réalisations depuis le début de ce nouvel exercice.

En face, Valenciennes fait partie des équipes qui devraient finir dans le ventre mou du championnat. Très performant à domicile, le club nordiste a pris 11 de ses 15 points dans son stade du Hainaut. En difficulté à l'extérieur, le VAFC est capable de « coups » comme il l'a démontré lors de son dernier déplacement à Toulouse. En effet, au terme d'une rencontre « dingue » , les hommes d'Olivier Gueguan ont ramené les 3 points (5-4) avec un quadruplé de leur capitaine Joffrey Cuffault, qui évolue au poste de latéral droit. Mais le week-end dernier, les Valenciennois se sont contentés d'un nul à domicile face à Rodez (1-1). Sur une excellente dynamique, Auxerre devrait s'imposer et confirmer son succès du week-end dernier chez le Paris FC leader.