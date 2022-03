Pronostic Auxerre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse prend des points dans le choc face à Auxerre

La 30journée de Ligue 2 débute avec une affiche entre deux équipes de tête en forme, Auxerre et Toulouse. Le club bourguignon se trouve actuellement en 3position avec 6 points de retard sur le leader qui n’est autre que Toulouse. Un succès ce samedi permettrait à l’AJA de revenir dans la course pour la montée directe en Ligue 1. Les hommes de Jean-Marc Furlan sont sur une excellente dynamique avec 5 victoires consécutives en Ligue 2. Les Auxerrois se sont imposés contre Niort (0-1), Quevilly Rouen (1-0), Rodez (1-3), Sochaux (3-2) et en milieu de semaine contre Nîmes (1-2). Bien partie face aux Crocos grâce à l’un de ses hommes en forme, Gauthier Hein, l’AJA a ensuite repris le score à son avantage sur un but de la recrue estivale Perrin, formé à Lyon. La mauvaise nouvelle du match est venue de l’expulsion de Sakhi en fin de rencontre pour un tacle non maîtrisé. Auxerre garde en mémoire le très mauvais souvenir du match aller avec une humiliation reçue au Stadium (6-0).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Toulouse a subi un lourd revers le week-end dernier à Caen (4-1) mais a tout de suite réagi. En effet, les Toulousains ont explosé une équipe d’Amiens pourtant en forme lors des dernières semaines (6-0). Le TFC peut se réjouir du but de son attaquant gallois Healey qui n’avait plus marqué depuis 9 rencontres. L’attaquant britannique a repris seul la tête du classement des buteurs devant l’Auxerrois Charbonnier et le Caennais Mendy. Lors du large succès face à Amiens, Montanier s’est même permis le luxe de faire sortir son maître à jouer Branco van den Boomen dès le début de la seconde période. Le Néerlandais règne sur la Ligue 2 avec ses 10 buts et 18 passes décisives. Dans une incroyable dynamique, le TFC affiche un bilan de 6 victoires et une défaite lors des 7 dernières journées. Dans cette affiche d’équipes en forme, Toulouse devrait au moins accrocher le point du match nul.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Toulouse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !