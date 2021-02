Pronostic Auxerre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre - Toulouse : L'AJA face à la réussite toulousaine

La Ligue 2 nous offre une lutte pour la montée incroyable, avec plusieurs équipes dans le coup. Les dernières journées ont offert des rencontres entre les candidats potentiels, et à ce petit jeu, Toulouse et Troyes ont pour le moment tiré leur épingle du jeu, au contraire des Auxerrois. En effet, les Bourguignons viennent de perdre des points importants face à des adversaires directs. Tenus en échec par Grenoble (2-2), les hommes de Furlan se sont ensuite successivement inclinés à Clermont (1-0) et chez le leader troyen lors de la dernière journée (3-1). Ces défaites logiques montrent que l'AJA est un cran en-dessous des favoris à la montée. Cette mauvaise passe met Auxerre sous pression puisque le club bourguignon compte le même nombre de points que le Paris FC et voit Valenciennes revenir dans la course aux playoffs. Depuis ses deux défaites de début de saison, l'AJA se montre très performante à l'Abbé Deschamps, mais se méfie de Toulousains en grande forme. De son côté, Toulouse s'est parfaitement relancé après une saison dernière catastrophique. Mal engagé avec deux défaites consécutives lors des 2 premières journées, le TFC s'est repris pour réaliser depuis un parcours de champion. Les hommes de Patrice Garande occupent la 2place du classement avec 5 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Clermont Foot. Ce week-end, Toulousains et Clermontois s'affrontaient au Stadium pour une rencontre qui a tourné à l'avantage des locaux (3-2). Dans un match très ouvert, les deux équipes ont eu l'opportunité de s'imposer, mais actuellement la réussite est toulousaine, comme entrevu également lors de leur dernier déplacement à Sochaux (succès 1-0 du Téfécé). Sur leur lancée, les Toulousains devraient s'imposer à l'Abbé-Deschamps.