Pronostic Auxerre Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre – Toulouse : les 2 équipes marquent

De retour dans l'élite après 10 années passées en Ligue 2, Auxerre connaît un exercice compliqué. La formation auxerroise se trouve dans la zone de relégation avec 2 points de retard sur le premier non relégable, Ajaccio. La mauvaise entame de l'AJA a incité le club à se séparer de Jean-Marc Furlan pour nommer Christophe Pélissier, qui a réussi plusieurs maintiens avec Amiens ou Lorient. Depuis la reprise, la formation bourguignonne a disputé deux journées de championnat pour le même résultat : deux revers avec un but d'écart face à Monaco (2-3) à l'Abbé Deschamps et sur la pelouse de la Beaujoire face à Nantes (0-1). Les protégés de Pelissier ont difficilement réagi le week-end dernier en s'imposant face à Dunkerque en Coupe de France lors de la séance de tirs aux buts disputée au terme d'un match à buts (2-2). Lors du mercato, les Auxerrois ont perdu Charbonnier, parti à St Etienne, mais ont vu Zedadka être prêté par Lille. En face, Toulouse fait également partie des formations qui sont montées cette saison. Dominateur en Ligue 2 l'an passé, le TFC rencontre plus de difficultés cette année mais parvient à rester hors de la zone de relégation. En effet, la formation haut-garonnaise occupe la 12place du championnat avec 6 points d'avance sur les premiers relégables, que sont Brest et Auxerre. En obtenant au moins le point du nul ce mercredi, les Toulousains conserveraient leur avance sur leur adversaire du jour. Le problème pour l'équipe de Philippe Montanier est qu'elle souffre loin du Stadium. En effet, les partenaires de van Boomen ont récolté 15 de leurs 19 points dans leur stade, pour seulement 4 loin de leur base. Largement battu à Marseille (6-1) pour la reprise, le TFC s'était ensuite repris au Stadium en dominant l'AC Ajaccio (2-0) grâce au duo Ratao – Dejaegere. En coupe de France, Toulouse a fait respecter la logique en surclassant Lannion (1-7) avec un doublé de Dallinga. Le buteur néerlandais n'a inscrit que 3 buts en Ligue 1 depuis son arrivée mais devrait renouer avec la confiance suite à son doublé. Cette affiche entre Auxerre et Toulouse devrait nous offrir un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors de 4 des 5 derniers matchs de l'AJA à l'Abbé Deschamps et des 3 derniers matchs des Toulousains à l'extérieur.