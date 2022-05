Pronostic Auxerre Sochaux : Analyse, cotes et prono du match du barrage de Ligue 2 Ligue 1

Auxerre passe l’obstacle Sochaux

La demi-finale des barrages d'accession en Ligue 1 nous offre une très belle affiche entre deux formations qui ont connu de belles heures dans l'élite du foot français. L'AJ Auxerre a été toute proche d'accrocher sa place directement puisqu'elle a terminé avec un seul point de retard sur le 2, l'AC Ajaccio. Le club bourguignon a fini très fort en ne perdant qu'une seule fois lors des 16 dernières journées de championnat, face au leader, le Toulouse FC. Cette excellente dynamique a permis aux hommes de Furlan de revenir sur le duo qui dominait la Ligue 2. A la fin de la saison, les Auxerrois peuvent certainement nourrir quelques regrets avec les points laissés en route à domicile face à Nancy (1-1) la lanterne rouge. Pour son dernier match, l'AJA a dominé Amiens (2-1) avec des réalisations de Charbonnier et Hein. Ces deux éléments, à l'image de leur équipe, étaient déchaînés lors des dernières semaines. L'ancien Brestois a fini avec 17 buts et 7 passes décisives tandis que Gaëtan Hein a inscrit 11 réalisations et a délivré 7 offrandes. Cette saison, l'opposition entre Auxerre et Sochaux à l'Abbé-Deschamps s'est conclue par une victoire des locaux. De son côté, Sochaux a fini en 5position après avoir réalisé un exercice régulier. La formation doubiste a lancé sa campagne de barrage en début de semaine en dominant le Paris FC (1-2) en déplacement. Le PFC doit encore se demander comment il a perdu cette rencontre tant il était parti pied au plancher. En effet, la formation francilienne s'est vu accorder deux penaltys que les attaquants parisiens ont raté et ont également rapidement ouvert le score. Mais les Sochaliens ont ensuite vu le milieu défensif parisien Name être exclus. Le club de Montbéliard n'a pas mis longtemps pour revenir au score avec l'égalisation d'Ambri en toute fin de mi-temps. Ensuite, les hommes d'Omar Daf ont dominé la rencontre pour faire la différence une nouvelle fois lors des arrêts de jeu par l'entrant Maxime Teixeira Do Couté sur un contre superbement mené. Miraculé, Sochaux se doit de réaliser un nouvel exploit sur la pelouse de l'Abbé-Deschamps. Mais à domicile et avec quelques jours supplémentaires de repos, l'AJA devrait prendre le meilleur sur une équipe sochalienne qui doit encore se demander comment elle s'en est sortie face au Paris FC. De plus, Auxerre a fini très fort la saison (6 victoires et 1 nul) à l'inverse de Sochaux.