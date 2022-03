Pronostic Auxerre Sochaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre ne veut pas gâcher face à Sochaux

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Auxerre Sochaux chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AJ Auxerre reçoit le FC Sochaux à l’Abbé-Deschamps dans une affiche de la 28journée de Ligue 2 qui met aux prises deux équipes qui jouent la montée. Le club bourguignon est actuellement en 4position avec un seul point d’avance sur son rival du jour. Auxerrois et Sochaliens ont surtout un œil dans le rétroviseur et surveille le retour du Havre, 6. Depuis le début d’année 2022, l’AJA se montre très solide puisqu’elle n’a connu qu’une seule défaite face à un Paris FC alors injouable. Les Bourguignons sont en forme avec trois succès consécutifs face à Niort (0-1), Quevilly Rouen (1-0) et Rodez (1-3). Le milieu de terrain Gauthier Hein a été l’homme providentiel des dernières journées avec 4 buts lors des 3 dernières journées.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Sochaux est dans le Top 5 de Ligue 2 depuis le début de saison. Depuis quelques semaines, les Sochaliens ont perdu de leur constance dans les résultats. En effet, les Doubistes ont récemment perdu deux oppositions face à des adversaires directs pour la montée, Ajaccio (0-1) et le Paris FC (3-1). En revanche, les hommes d’Omar Daf se sont repris le week-end dernier en dominant Guingamp (1-0) à Bonal avec la 4réalisation d’Alan Virginius. L’an passé, Sochaux s’était imposé en Bourgogne mais lors des saisons précédentes, l’AJA avait régulièrement dominé le club doubiste (7 victoires et un nul de la saison 2010/11 à celle de 2019/20). Sur une meilleure dynamique, Auxerre devrait être en mesure de s’imposer face à une équipe de Sochaux en difficulté face au Top 5.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(490€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Sochaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !