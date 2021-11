Pronostic Auxerre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre, la passe de 3 face à Pau

En ouverture de la 15journée de Ligue 2, l’AJ Auxerre reçoit Pau à l’Abbé-Deschamps. La formation bourguignonne joue la montée en Ligue 1 et occupe actuellement la troisième place avec 3 points de retard sur Toulouse, et 5 unités d’avance sur la première place non qualificative pour les play-offs. Récemment, l’AJA a subi une humiliation au Stadium de Toulouse (6-0) mais s’est bien repris en s’imposant consécutivement face à Bastia (1-0) sur une réalisation de Touré et en renversant Valenciennes (1-2) en clôture de la 14e journée lundi. Menés au score, les Auxerrois ont rapidement réagi pour décrocher 3 points précieux. Avec Jean-Marc Furlan à leur tête et avec l’expérience douloureuse de l’an passé où ils avaient manqué les barrages de peu, la formation bourguignonne a du vécu qui devrait lui permettre d’avancer vers son objectif de barrages.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau a connu une saison dernière compliquée mais est parvenue à se maintenir grâce au recrutement opéré lors du mercato hivernal. Sur leur lancée, les Béarnais ont plutôt bien lancé ce nouvel exercice avec une 7place au général à 3 points du dernier barragiste. La formation paloise doit son excellent parcours à ses résultats à domicile où elle a décroché 16 de ses 21 points. En déplacement, la situation est plus compliquée avec 1 seul succès obtenu sur la pelouse de Caen. Ces dernières semaines, Pau alterne entre défaites à l’extérieur et victoires dans son Nouste Camp. Auteur d’une très bonne réaction depuis la claque toulousaine, Auxerre devrait enchainer un 3succès consécutif face à des Palois en difficulté loin de leur bases (2 défaites consécutives au Havre et à Grenoble).- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !