Pronostic Auxerre Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre domine Pau logiquement

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre Pau :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Arrivé pour permettre à Auxerre de retrouver la Ligue 1 après des années passées en Ligue 2, Jean Marc Furlan est en train de réussir son pari. Les Bourguignons sont actuellement en 5position avec 25 points, ce qui leur permet de faire partie pour l'instant des formations barragistes. Les Auxerrois sont surtout sur une excellente dynamique avec 8 rencontres sans la moindre défaite. Le week-end passé, l’AJA a été en revanche contrainte de partager les points à Nancy (2-2) malgré une forte domination. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont perdu leurs deux premiers matchs à l’Abbé Deschamps face à Sochaux et Clermont mais se montrent impressionnants depuis, avec 5 victoires et un nul. Pour leur dernière réception, les Auxerrois ont étrillé les Chamois Niortais (6-0).chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Pau fait partie des formations qui luttent pour le maintien en Ligue 2. Promu cette saison, le club du Béarn a connu un départ compliqué avec 7 matchs sans la moindre victoire. Depuis quelques semaines, les hommes de Didier Tholot montrent de bien meilleures choses avec notamment des victoires face à Niort, Châteauroux et Caen. En revanche, les Palois ont été lourdement dominés lors de leur dernier déplacement à Clermont (3-0), candidat à la montée comme Auxerre. A domicile, Auxerre semble largement au-dessus des Palois et devrait s’imposer pour confirmer sa place de barragiste.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(168€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Pau détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !