Pronostic Auxerre Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre – Paris FC : un choc sans vainqueur

Ce mardi, l'AJ Auxerre reçoit le Paris FC à l'Abbé Deschamps dans le cadre d'un match en retard de la 22journée. Cette affiche met aux prises deux formations qui luttent pour la montée en Ligue 1. Actuellement, les Bourguignons occupent la 5place avec 5 points de retard sur le leader toulousain. Un succès ce mardi permettrait à l'AJA de revenir sur le podium. Pas toujours régulier, Auxerre avait fini l'année 2021 sur une défaite à domicile face au Havre (2-3). Ensuite, les Auxerrois s'étaient relancés à Grenoble (0-1) grâce à l'inévitable Charbonnier. L'ancien Brestois occupe la seconde place du classement des buteurs (avec 12 réalisations) derrière le Gallois du TFC, Healey. Lors de sa dernière rencontre en L2 (et première rencontre de 2022 en raison du covid), la formation bourguignonne est allée chercher un bon point en Corse face à l'AC Ajaccio (0-0). De son côté, le Paris FC avait connu une expérience douloureuse l'an passé en sortant dès le 1tour des playoffs face à Grenoble. Pour passer un cap et viser la montée, le PFC a misé sur Thierry Laurey. Bien partis en début de saison, les Parisiens ont connu un passage délicat, avec une seule victoire en 8 journées au début de l'automne. Le club francilien s'est repris de très belle manière avec une série de 9 journées de L2 sans la moindre défaite. Lors de ce passage, les protégés de Laurey ont notamment signé 6 victoires consécutives. Cependant, le PFC reste sur deux nuls lors des deux dernières rencontres face au Havre (2-2) et contre Dunkerque (1-1). Pour cette affiche, on pourrait voir un match serré entre deux formations assez proches et qui viennent de faire match nul. Comme lors des deux dernières confrontations entre ces 2 équipes, le partage des points est possible.