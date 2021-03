Pronostic Auxerre Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre et le Paris FC à la lutte pour les play-offs

La 29journée de Ligue 2 nous offre une affiche intéressante entre l'AJ Auxerre et le Paris FC, qui luttent pour les play-offs d'accession. A l'heure actuelle, les Bourguignons comptent 2 points de retard sur leur adversaire et pourrait récupérer la 5place en cas de succès ce samedi. La formation auxerroise a connu un excellent passage de la mi-octobre à la mi-janvier avec 14 matchs disputés sans la moindre défaite toutes compétitions confondues. Depuis son revers à Clermont (1-0) il y a 3 semaines, l'AJA rencontre plus de problèmes avec seulement 2 succès obtenus lors des 8 dernières journées de championnat. Ce passage difficile a permis au Paris FC de faire son retard et de dépasser les hommes de Furlan. Intéressants offensivement lors de la première partie de saison, les Auxerrois sont nettement moins performants dans ce domaine, à l'image d'un Mickaël le Bihan nettement moins efficace, avec un seul but marqué lors des 9 dernières rencontres. En face, le Paris FC avait parfaitement lancé sa saison et a occupé la tête du classement lors des 10 premières journées. Les Franciliens ont ensuite connu un trou d'air mais ont eu pour mérite de rester à portée de vue des play-offs. Les 3 victoires consécutives face à Châteauroux, Caen et Dunkerque, associées à la perte de vitesse des Auxerrois ont permis au Paris FC de reprendre la 5position. Les Parisiens veulent s'appuyer sur cette dynamique pour ramener des points de leur déplacement en Bourgogne mas aussi pour laver l'affront de l'aller où ils avaient été largement dominés (0-3). En pleine confiance, le Paris FC apparaît en mesure de prendre au moins un point à l'Abbé-Deschamps face à des Auxerrois à la peine.