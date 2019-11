Pronostic Auxerre Orléans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Peu de buts à prévoir entre Auxerre et Orléans

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre - Orléans :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AJ Auxerre occupe la 13place de Ligue 2 avec 3 points d’avance sur le premier relégable, Châteauroux. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont connu un passage intéressant de la 4à la 11journée avec une seule défaite (face à Troyes). Depuis, le club bourguignon n’a plus remporté la moindre rencontre et ne fait que reculer au classement. Le week-end dernier, les protégés de Furlan se sont inclinés face à une formation du Paris FC (2-0) qui lutte pour le maintien. Cette rencontre était la septième consécutive en championnat avec moins de 3 buts pour les Bourguignons.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐La situation est pire à Orléans qui occupe la dernière place du classement. Aux portes des barrages pour monter en L1 la saison passée, les hommes de Didier Ollé-Nicolle n’ont remporté qu’une rencontre lors des 15 premières journées. Les départs à la retraite de Karim Ziani et Pierre Bouby à l’intersaison, deux cadres, ont laissé un grand vide. Battu par le Paris FC dans le match de la peur, Orléans s’est de nouveau incliné à domicile face à Valenciennes dans un nouveau match fermé (0-1). Entre un AJA qui n'a marqué qu'1 seul but sur les 5 dernières journées et la 3e pire attaque de L1 (à égalité avec le PFC), ce match ne devrait pas offrir beaucoup de but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Orléans détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !