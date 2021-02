Pronostic Auxerre OM : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Auxerre, le casse-tête de l'OM

L'opposition entre Auxerre et l'Olympique de Marseille en 32de finale de Coupe de France devrait raviver des souvenirs chez les supporters bourguignons. En effet, ce choc était une des grosses affiches de la Ligue 1 dans la fin des années 90. Le club auxerrois n'a jamais semblé si proche d'un retour dans l'élite puisqu'il fait partie des équipes engagées dans la course aux playoffs. Actuellement en 5position, l'AJA ne compte que 6 points de retard sur la 2position, qui permet de monter directement dans l'élite. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont connu un passage délicat lors des dernières semaines, certainement la conséquence d'un calendrier démentiel, avec des chocs face à Toulouse, Troyes, Grenoble ou Clermont. Cet enchaînement difficile a permis de confirmer que le club bourguignon était nettement plus performant à l'Abbé-Deschamps. En effet, Auxerre s'est notamment imposé face à Toulouse qui enchaînait les victoires. Invaincus lors des 10 dernières rencontres toutes compétitions confondues à domicile, les Bourguignons ont les ressources pour poser des problèmes aux Marseillais. De son côté, l'Olympique de Marseille vit des heures sombres. Attaqué par ses supporters, le club phocéen a vu en plus André Villas-Boas quitter le navire. La pression s'accentue sur les épaules de Jacques-Henri Eyraud. En milieu de semaine dernière, les Marseillais ont été tout heureux de ramener un nul de Bollaert face à Lens (2-2). En revanche, les Olympiens n'ont pas fait le poids face au PSG dans le Classico (0-2). Face à des Parisiens moyens, les joueurs des Bouches-du-Rhône ont confirmé leurs difficultés actuelles. Avec une victoire lors des 11 dernières rencontres, l'OM espère rebondir en Coupe de France. Ce déplacement à Auxerre a des allures de piège, surtout que le club marseillais sera privé d'Alvaro et Milik blessés, tandis que Payet sera suspendu suite au rouge reçu contre le PSG. Au regard des dynamiques actuelles des deux formations et du fait que la Coupe de France sublime souvent l'équipe outsider, l'AJ Auxerre semble en mesure de résister aux Marseillais lors des 90 minutes de la rencontre.