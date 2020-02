Pronostic Auxerre Niort : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Auxerre solide à l’Abbé Deschamps face à Niort

L'AJ Auxerre occupe actuellement la 12place avec seulement 6 points d'avance sur la place de barragiste, qui est occupée par l'adversaire du soir, Niort. Les Bourguignons ont disputé 7 journées en 2020 pour un bilan plutôt correct de 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Lundi, les Auxerrois se sont en revanche inclinés dans le derby face à Troyes (3-1). A domicile, l'AJA se montre en revanche très solide avec 7 matchs de rang sans défaite. Néanmoins, les hommes de Furlan cumulent les matchs nuls puisque 6 de ces 7 rencontres se sont finies sans vainqueur. Lors du match aller au stade René Gaillard de Niort, les deux formations s'étaient également quittées sur un nul (2-2). Ce match aller est significatif de la saison des Chamois, qui menaient de deux buts à 10 minutes de la fin avant de se faire rejoindre à la dernière seconde par les Auxerrois. Ce scénario cruel, les Niortais l'ont vécu à plusieurs reprises lors des dernières semaines, à l'image des matchs contre le Paris FC et Caen. Néanmoins, Niort a réussi quelques résultats intéressants avec des succès contre Orléans et Valenciennes. Ces victoires obtenues à domicile permettent aux hommes de Franck Passi d'occuper pour l'instant la place de barragiste avec 3 points d'avance sur Le Mans et 2 de retard sur le premier non relégable, le Paris FC. Les Niortais n'ont en revanche plus remporté de match en déplacement depuis fin août en championnat. Auxerre, solide à domicile, semble en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe niortaise peu à l'aise hors de ses bases.