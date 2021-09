Pronostic Auxerre Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se reprend à l’Abbé-Deschamps face à Niort

Proche d'accrocher une place dans les barrages la saison dernière, l'AJ Auxerre est ambitieuse pour ce nouvel exercice. Les hommes de Jean-Marc Furlan sont actuellement dans le coup puisqu'ils occupent la 5place du championnat. Pour lancer cette nouvelle saison, les Auxerrois se sont imposés à Amiens (1-2). Ensuite, la formation bourguignonne a confirmé face à Grenoble (3-0) avant de concéder deux nuls consécutifs contre Ajaccio (0-0) et le Paris FC (0-0), deux équipes toujours invaincues dans ce championnat. Pour son dernier match à domicile, l'AJA s'est faite surprendre par Guingamp (1-2). Néanmoins, les Auxerrois se sont repris sur la pelouse de Nancy (1-2) avant la trêve internationale. Durant cette coupure, le club auxerrois a gardé le rythme en disputant une rencontre amicale face au FC Metz pour une belle victoire (3-0). Malgré quelques départs importants (Le Bihan notamment), Auxerre s'est renforcé intelligemment avec Perrin et surtout avec Charbonnier, habitué aux joutes de la L2 et déjà auteur de 2 buts en 4 matchs. En face, Niort est certainement l'équipe qui a eu le plus chaud ces deux dernières saisons en Ligue 2. En effet, les Chamois ont tout d'abord sauvé leur peau grâce à une différence de buts favorable face au Mans, avant de se maintenir lors des barrages de la saison passée face à Villefranche. Après 6 journées, les hommes de Sébastien Desabre pointent en 11position avec 8 points obtenus notamment grâce à leurs succès face aux mal-classés Dunkerque et Grenoble. Pour son dernier déplacement, la formation niortaise s'est inclinée sur la pelouse du Havre (1-2). Ces mêmes Havrais ont également réussi à attirer le meilleur buteur niortais de la saison dernière, Pape Ibnou Ba, le dernier jour du mercato. Déterminé à consolider sa place dans le Top 5, Auxerre devrait s'imposer face à une équipe niortaise sur courant alternatif.