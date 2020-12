Pronostic Auxerre Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre renoue avec la victoire face à Niort

Dans une Ligue 2 très serrée et très compacte, la lutte fait rage pour les barrages d'accession à la Ligue 1. Auxerre et Niort font partie de ce très nombreuses équipes à être dans le coup pour la montée en Ligue 1. Les Bourguignons ont réalisé un départ irrégulier alternant entre victoires à domicile et défaites à l'extérieur. Depuis quelques semaines, les hommes de Jean-Marc Furlan se montrent nettement plus constants et viennent ainsi d'enchaîner 6 matchs sans la moindre défaite. Cette bonne série permet à Auxerre d'occuper la 5place du classement, qualificative pour les barrages. En revanche, les Auxerrois restent sur deux matchs nuls face à Valenciennes à l'Abbé Deschamps (1-1) et au Stade Océane du Havre (1-1). Le meilleur buteur de la Ligue 2, Mickael Le Bihan est resté muet lors de ces 2 rencontres.

En face, Niort s'est repris en s'imposant face à Clermont grâce à l'inévitable Ba, auteur de son septième but. Les Chamois auraient même pu s'imposer plus largement mais Desmas a sorti le penalty de Kemen. Ce succès repositionne Niort en 8place avec seulement 2 points de retard sur le 4. Les Chamois ont surtout mis fin à une série de deux défaites consécutives face à Dunkerque (1-2) et Toulouse (2-1). En déplacement, le club niortais a réussi quelques coups à Sochaux, Guingamp ou Le Havre, mais restent tout de même sur 3 défaites lors de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. Pour cette rencontre, l'AJA devrait poursuivre sa série d'invincibilité et en s'imposant face à un Niort qui perd beaucoup à l'extérieur.