Pronostic Auxerre Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre confirme face à Nîmes

Auxerre et Nîmes sont deux formations qui faisaient partie des candidats déclarés à la lutte pour les play-offs en fin de saison. A près d'un tiers du championnat, la formation bourguignonne est bien partie avec une troisième place au général à 4 points du leader toulousain. De son côté, le Nîmes Olympique est dans le ventre mou en 10e position avec 13 points. Depuis le début de saison, l'AJA est régulière dans ses prestations avec une seule défaite à domicile face à Guingamp, pour 5 victoires et 4 nuls. L'an passé, l'équipe auxerroise avait réalisé une très bonne première partie de saison avant de coincer. Pour remédier à cela, Auxerre s'est attaché les services de l'excellent Charbonnier, qui a déjà connu les joies de la montée avec Brest. Le buteur bourguignon a déjà inscrit 6 buts et offert une passe décisive en 8 matchs disputés avec sa nouvelle formation. La semaine passée, l'AJA est allé chercher un bon nul sur la pelouse de Sochaux (0-0) qui joue également le haut de tableau. En face, le Nîmes Olympique a été relégué de Ligue 1 cet été et voudrait remonter directement. La formation gardoise a parfaitement lancé sa saison en restant invaincue lors des 6 premières journées, avec 3 succès et 3 nuls. Depuis, la situation s'est détériorée puisque les Crocos ont perdu 3 de leurs 4 dernières rencontres, avec en plus un nul aux allures de défaite face à Amiens (3-3) alors que les Nîmois menaient de 2 buts à quelques minutes de la fin. Lors des deux dernières journées, le NO s'est incliné face à deux adversaires qui jouent la montée, Paris et Le Havre. C'est également le cas de l'AJ Auxerre qui, à domicile, va vouloir bonifier son bon nul obtenu à Sochaux en s'imposant face à Nîmes.