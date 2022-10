Pronostic Auxerre Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Auxerre

Pour son retour en Ligue 1, l'AJ Auxerre souffre et doit se contenter pour le moment de la 16place, qui est la première non relégable. Cependant, les Bourguignons comptent le même nombre de points que le SCO d'Angers (17). De plus, la forme actuelle des Auxerrois est très inquiétante avec 5 revers et un nul lors des 6 dernières journées. Le week-end dernier, Auxerre s'est incliné sur la pelouse d'un adversaire direct pour le maintien, Clermont (2-1). Pris à partie par le public clermontois, Furlan a craqué et a adressé des doigts d'honneur à la tribune auvergnate. Cette semaine, les dirigeants bourguignons ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec JMF. Depuis le début de saison, Auxerre ne s'est imposé qu'à deux reprises face à Montpellier (0-1) et contre Strasbourg (1-0). En grande difficulté, le club bourguignon doit rapidement relever la tête pour ne pas plonger dans la zone de relégation.

En face, l'OGC Nice fait partie des équipes françaises qui disposent d'un budget important depuis l'arrivée des fonds de Jim Ratcliffe. Malgré cet apport, la formation azuréenne connaît un début de saison décevant. Engagé en Coupe d'Europe, le Gym vient de se faire surprendre par la modeste formation tchèque de Slovacko (1-2) dans une rencontre que les Niçois n'ont pas su tuer. Deuxième de son groupe, l'OGC Nice va devoir désormais lutter pour accrocher la qualification pour les 1de finale. En Ligue 1, les Aiglons occupent la 13e position et ont légèrement pris leurs distances avec la zone de relégation, avec 3 unités d'avance. Ces dernières semaines, Nice avait montré quelques signes d'amélioration en résistant au PSG au Parc des Princes (2-1) et en s'imposant contre Troyes (3-2) ou Slovacko à l'aller (0-1) la semaine passée. Le revers concédé en Conference League rappelle que le club niçois n'est pas totalement guéri. Un peu mieux lors des dernières journées, Nice devrait prendre le dessus sur une équipe auxerroise sur une mauvaise dynamique et qui vient de perdre son entraineur.