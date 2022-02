Pronostic Auxerre Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre se relance face à Nancy

Profitez de 200€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Aux portes des playoffs la saison dernière, l’AJ Auxerre s’était écroulée lors de la dernière ligne droite. Pour ce nouvel exercice, les Bourguignons sont repartis sur des bases excellentes en se plaçant rapidement dans le Top 5 de la Ligue 2. Actuellement, l’AJA est toujours en 5e position mais a perdu des points précieux lors des dernières semaines. En effet, les hommes de Jean Marc Furlan n’ont remporté qu’un seul match lors des 5 dernières journées, sur la pelouse de Grenoble (0-1). Lors des autres rencontres, les Auxerrois ont perdu deux matchs importants à l’Abbé-Deschamps face à des adversaires directs pour les playoffs, Le Havre (2-3) et contre le Paris FC (1-2). Sur cette même période, l’AJA a été tenu en échec par Ajaccio (0-0) et le week-end dernier à Guingamp (1-1). Avec 3 points d'avance sur Le Havre, Auxerre n’a plus de temps à perdre pour ne pas se retrouver sous pression des poursuivants. Pour atteindre son objectif de playoffs, la formation bourguignonne compte notamment sur son buteur Charbonnier, 13 réalisations.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nancy est la lanterne rouge de Ligue 2 et semble bien mal parti pour se sauver. En effet, les Lorrains accusent 9 unités de retard sur Bastia, première équipe non relégable. Albert Cartier, nommé récemment à la tête des Nancéens, est le troisième entraineur des Lorrains cette saison, après l’Allemand Stendel et Benoit Pedretti. Cartier avait connu une première heureuse avec un succès sur Bastia (2-1) mais a depuis déchanté avec des revers face à Toulouse (4-0) et contre Valenciennes (6-1). Lors de la dernière journée, l’ASNL a partagé les points avec Caen (1-1). Lancé dans sa quête des playoffs, Auxerre devrait s’imposer à domicile face à une formation nancéenne dans le dur.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Nancy détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !