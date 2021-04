Pronostic Auxerre Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre confirme face à Nancy

Lâché par le Top 5 ces derniers temps, Auxerre est revenu dans la course aux barrages la semaine dernière, et de quelle manière ! Après 5 matchs sans la moindre victoire (mais avec 1 seule défaite sur la période), les Bourguignons sont allé exploser dans le Sud-Ouest une équipe de Niort qui venait de faire 2 bons résultats face à deux top équipes : Toulouse et Clermont. Lors de ce festival auxerrois (victoire 4-0), le défenseur central niçois Gaultier Lloris, frère d'Hugo, a inscrit un étonnant doublé pendant que l'autre ancien Aiglon, Mickaël Le Bihan, n'a pas su trouver le chemin des filets. 6de Ligue 2, Auxerre vise évidemment un retour dans le top 5 aussi vite que possible.

Auteur d'une très belle deuxième partie de saison, l'AS Nancy Lorraine a désormais son maintien quasiment en poche avec 41 points au compteur. Mais après 4 victoires consécutives pour les Nancéiens, la pression semble être retombée du côté lorrain. En effet, les hommes de Jean-Louis Garcia se sont fait largement dominer à Toulouse lors de leur dernier déplacement (4-1) et ils ont concédé un match nul sans saveur à domicile face à Sochaux (0-0) le week-end dernier. Revenu à 4 points du Paris FC qui est 5, Auxerre n'a pas de temps à perdre et devrait s'imposer à domicile face à des Nancéiens qui ne jouent quasiment plus rien.