Pronostic Auxerre Monaco : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enclenche l’opération remontée à Auxerre

Pour son retour en Ligue 1, l'AJ Auxerre s'attendait à vivre un exercice compliqué avec le spectre des 4 relégations de fin de saison. Le bilan après 15 journées n'est pas favorable puisque le club bourguignon se trouve dans la zone de relégation à la 17e place. L'AJA compte le même nombre de points que le 1er relégable et garde donc espoir de se maintenir. Comme beaucoup d'équipes en L1, le club auxerrois s'est déjà séparé de son entraineur, Jean-Marc Furlan qui a payé les mauvais résultats de son équipe mais aussi son geste obscène à Clermont. La formation auxerroise a décidé de miser sur Christophe Pélissier qui a déjà réussi à sauver Lorient à deux reprises. Lors de la trêve liée au Mondial, l'AJA a perdu Charbonnier parti à St Etienne. Lors des 11 dernières journées, le club bourguignon ne s'est imposé qu'une seule fois face à l'AC Ajaccio (1-0) sur une réalisation de Sakhi. Pour son dernier match, l'AJA avait été balayé au Parc des Princes face au PSG (5-0). Pour se relancer, la formation auxerroise a disputé 3 matchs amicaux aux résultats intéressants avec des succès contre Metz et l'Hadjuk Split pour un nul contre Angers.

En face, l'AS Monaco aspire à des ambitions bien plus importantes et vise au moins une place sur le podium. Actuellement, les hommes de Philippe Clement se trouvent en 6e position avec 4 points de retard sur la troisième place occupée par le stade Rennais. L'ASM a manqué de régularité dans cette première partie de saison mais a souvent fini très fort, comme l'an passé. Lors du dernier match avant le Mondial, les Monégasques ont perdu une rencontre importante dans l'optique du podium en s'inclinant à domicile contre l'Olympique de Marseille (2-3) au terme d'une rencontre spectaculaire. Comme de nombreuses équipes, Monaco a décidé de disputer des matchs amicaux avec deux nuls face au FC Séville (1-1) et contre la Fiorentina (1-1) pour une victoire contre Empoli (0-1). Finalistes du Mondial avec la France, Disasi et Fofana sont espérés lors de cette rencontre à l'Abbé Deschamps. Pour forcer le verrou auxerrois, Clement compte sur son duo d'attaque Embolo – Ben Yedder qui a inscrit 13 buts sur les 29 de l'ASM. Supérieur à son adversaire, le club du Rocher devrait prendre le dessus sur une équipe auxerroise qui lutte pour son maintien.