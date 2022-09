Pronostic Auxerre Lorient : analyse, cotes et pronos du match de Ligue 1

Lorient sur sa lancée à Auxerre

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 8journée de Ligue 1, l’AJ Auxerre reçoit Lorient à l’Abbé-Deschamps. Ces deux formations sont sur des dynamiques diamétralement opposées puisque Auxerre reste sur 3 revers de rang tandis que les Merlus restent sur 3 victoires. Promu suite à son succès lors des barrages face à l’AS Saint-Etienne, l’AJA a pour mission de se maintenir dans l’élite. Cet objectif semble particulièrement difficile à atteindre avec les 4 relégations de fin de saison. En effet, le club bourguignon dispose d’un des plus petits budgets de la Ligue 1. Battu à Lille pour son retour en L1, Auxerre a ensuite connu un passage intéressant avec notamment deux victoires obtenues face à Montpellier et Strasbourg. Mais voilà depuis 3 journées, le club bourguignon enchaine les revers dont la dernière à Rennes (5-0). Tombé à la 14place, Auxerre ne compte que 2 points d’avance sur la zone rouge.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lorient connait un superbe début de saison. A l’intersaison, le choix de remplacer Pélissier, artisan de la montée et des deux derniers maintiens, paraissait surprenant. Régis le Bris a parfaitement imposé sa patte sur le jeu des Merlus qui occupent une superbe 4place au classement. La formation bretonne a seulement perdu des points à deux reprises face à Toulouse (2-2) et lors de son déplacement à Lens (5-2) qui se trouve sur le podium. Depuis son revers à Bollaert, le club lorientais a remporté ses 3 derniers matchs face à Lorient (0-1), Lyon (3-1) et le FC Nantes (3-2). Les bonnes nouvelles s’enchainent puisqu’après avoir vu Moffi retrouver le chemin des filets, Ouattara a inscrit un but lors des 3 dernières rencontres. Dans une forme resplendissante et en pleine confiance, Lorient devrait pouvoir prendre les 3 points face à une équipe auxerroise pas au mieux.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !