Pronostic Auxerre Le Havre : Analyse cote et prono du match de Ligue 2

Auxerre profite du coup de moins bien du Havre

L'AJ Auxerre a un objectif cette saison qui est la montée en Ligue 1. La formation bourguignonne va tout mettre en œuvre pour accrocher l'une des deux premières places, qui offrent une montée directe, ou au pire terminer parmi les barragistes. Actuellement, les hommes de Jean-Marc Furlan pointent à la 3place avec seulement deux points de retard sur l'AC Ajaccio, qui domine actuellement la Ligue 2. Les Auxerrois ont pourtant connu quelques résultats décevants lors des dernières journées avec notamment une défaite dans le derby face à Dijon (3-1) ou un nul à domicile face à Caen (2-2). En revanche, les Bourguignons se sont repris lors de la dernière journée en profitant d'un déplacement chez un relégable, Dunkerque (0-2) grâce à des réalisations de Sakhi et Autret. Le week-end dernier, l'AJA s'est inclinée en Coupe de France sur la pelouse de Lille (3-1). La composition alignée par Furlan prouve que le club bourguignon n'avait pas fait de cette compétition une priorité, et que le coach voulait garder ses meilleurs joueurs pour ce match de mardi. En face, le Havre réalise une saison intéressante avec une 6place au général. Les Normands comptent 3 points de retard sur le Top 5 et 4 sur son adversaire du jour. Après un bon début de saison, les derniers résultats des hommes de Paul le Guen ont été plutôt décevants (1 seule victoire sur les 5 dernières journées et 1 élimination en L2). Lors de la dernière journée, les Normands n'ont pas été vernis face à Ajaccio (0-1). Dominateurs, les Havrais ont buté à deux reprises sur les montants corses et se sont ensuite fait piéger en fin de rencontre par Courtet. Avant cela, les Normands avaient déjà perdu des points face à Dunkerque, Valenciennes et Amiens, pour un seul succès face à un Grenoble en crise. Déterminé à finir l'année civile sur une bonne note, Auxerre pourrait s'imposer à domicile (5 victoires, 3 nuls et 1 défaite à la maison) face à une formation havraise malheureuse lors des dernières journées.