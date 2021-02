Pronostic Auxerre Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enchaîne face à Guingamp

Après des années d'attente dans le ventre mou de la Ligue 2, l'AJ Auxerre fait cette année partie des candidats à la montée en Ligue 1. Avec 14 journées à disputer, rien n'est joué, mais le club bourguignon envoie des signes positifs. D'une part, les Auxerrois se montrent très solides à domicile où ils restent sur 8 victoires pour 2 nuls lors des 10 dernières réceptions. D'autre part, l'AJA fait en général le taf face à des formations à sa portée. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont récemment perdu deux chocs face à Clermont (1-0) et Troyes (3-1) mais se sont repris en faisant tomber une formation toulousaine en pleine forme (3-1). Le week-end passé, les Auxerrois ont dû se contenter d'un point en Corse face à une solide formation d'Ajaccio (0-0). Cinquième du classement, l'AJA doit enchainer les victoires pour ne pas permettre le retour du Paris FC ou de Valenciennes. En milieu de semaine, malgré une prestation intéressante, la formation bourguignonne s'est inclinée face à l'OM en Coupe de France (0-2).

De son côté, Guingamp vit un exercice diamétralement opposé. Au départ de la saison, l'En Avant avait pourtant les mêmes objectifs que l'AJ Auxerre, à savoir les play-offs d'accession. La réalité est tout autre puisque le club guingampais pointe à la 17place du classement avec le même nombre de points que le premier relégable. Avec une seule victoire lors des 15 dernières journées, le club breton ne peut pas espérer mieux que sa position actuelle. Les Guingampais font désormais face au réveil des mal-classés et sont dans l'obligation de renouer avec la victoire pour ne pas se retrouver en National. Le club breton a déjà changé d'entraineur à 2 reprises, sans succès pour le moment. La semaine passée, l'En Avant pouvait réaliser une bonne opération à domicile face à un promu dunkerquois dans le dur lors des dernières semaines, mais n'a pas réussi à trouver la faille (0-0). En confiance et solide à l'Abbé-Deschamps (9 victoires et 2 nuls sur ses 11 derniers matchs de L2 joués à domicile), l'AJ Auxerre devrait s'imposer face à des Guingampais pas au mieux.