Pronostic Auxerre Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Auxerre se replace pour la montée en battant Grenoble !

Dans le cadre de la 12journée de Ligue 2, l'AJ Auxerre reçoit Grenoble. Les Bourguignons pointent actuellement à la 7place du classement et ne sont qu'à 3 points de la troisième place. Les hommes de Furlan sont en forme (1 seule défaite sur leurs 8 derniers matchs) et viennent de ramener un nul de Lens (0-2), prétendant à la montée. Avant cela, l'AJA avait battu à domicile un autre favori à la montée, l'équipe du Havre dirigée par Paul Le Guen (2-0). Dans une Ligue 2 souvent indécise et ouverte, Grenoble, 11, ne compte que deux points de retard sur le sixième. Les Grenoblois n'ont connu la défaite qu'à 2 reprises mais ont enchaîné les nuls (6). Les protégés de Philippe Hinschberger restent sur 6 matchs sans défaite mais viennent de concéder un mauvais nul à domicile face à Orléans (0-0). Face aux équipes du Top 6 (positionnées juste devant Auxerre), Grenoble a concédé un nul à domicile face à Lens, et s'est incliné au Havre (3-1) et à domicile contre Ajaccio (1-0). Logiquement, les hommes de Furlan et leur jeu offensif devraient prendre le meilleur sur Grenoble.