Pronostic Auxerre Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre prend sa revanche face à Dijon

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Auxerre Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’an passé à pareille époque, l’AJ Auxerre s’était écroulée et avait vu les playoffs s’envoler. Cette saison, les Auxerrois sont bien ancrés dans les 5 premiers du classement et ne vont pas manquer le rendez-vous des barrages d’accession. A moins que les hommes de Furlan accrochent la 2place qui leur permettrait de monter directement en Ligue 1. Actuellement, l’AJA compte 3 points de retard sur l’AC Ajaccio qui occupe la cette place de dauphin. Le club bourguignon est en forme avec deux victoires consécutives face à Valenciennes (1-0) et le week-end dernier à Pau (1-4) où il n’est pas simple de se déplacer. Les Auxerrois ont parfaitement profité de leur double supériorité numérique pour prendre 3 points importants dans le Béarn. Tourné vers la 2place du classement, Auxerre veut également prendre sa revanche sur Dijon qui avait remporté le derby à l’aller (3-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Dijon est certainement l’une des plus grosses déceptions de la saison en Ligue 2. Le DFCO se trouve en 11position avec 9 points d’avance sur la relégation, et bien trop loin du top 5. La formation dijonnaise avait certainement réalisé l’un des mercatos les plus intéressants mais sans parvenir à trouver l’alchimie entre ces nouveaux éléments. En regain de forme lors des dernières journées, les Dijonnais avaient enchaîné 6 journées sans la moindre défaite alternant entre victoires à domicile et nuls en déplacement. Cette belle série s’est brutalement arrêtée le week-end dernier, à la maison, face à une équipe d’Ajaccio qui joue donc la montée. Dominateur au niveau de la possession, Dijon a craqué face à la défense et l’efficacité corse (0-3). Vainqueur de 7 de ses 9 derniers matchs, Auxerre devrait prendre sa revanche en dominant Dijon à l'Abbé-Deschamps dans le derby.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !