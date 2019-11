Pronostic Auxerre Caen : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Caen sur sa lancée à Auxerre !

Profitez de 120€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 120€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre - Caen :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auxerre reçoit Caen dans le cadre de la 14journée de Ligue 2 à l’Abbé-Deschamps. Les Bourguignons viennent de s’incliner lors des deux dernières rencontres face à Grenoble (1-0) et à Châteauroux (1-0). Ces contre-performances, face à des équipes de bas et milieu de tableau, ont repoussé l’AJA à la 13place. Les hommes de Furlan ne sont qu’à 3 points de la sixième et possèdent 5 unités d’avance sur Châteauroux, premier relégable. Les Auxerrois n’ont plus gagné depuis la réception du Havre et espèrent repartir sur de bonnes bases face à Caen.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐L’arrivée de Pascal Dupraz a relancé les Normands qui sont invaincus lors des 4 dernières rencontres. Le coach s’est, dans un premier temps, consacré à solidifier son équipe pour ne pas perdre de points. Lors de ses deux premiers matchs à la tête des Caennais, Dupraz a vu son équipe accrocher des nuls face à Châteauroux et Valenciennes. Ensuite, le club a profité de ce regain de forme pour s’imposer face à deux formations relégables : le Paris FC (2-4) et Orléans (2-1). Cette série de résultats permet aux Normands d’avoir 3 points d’avance sur la zone de relégation. Sur une bonne dynamique, les Caennais devraient accrocher au moins un nul chez des Auxerrois qui connaissent un coup de moins bien.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 120€- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 120€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le