Pronostic Auxerre Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre sur sa lancée face à Caen !

Pour débuter l'année 2021, la Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre deux formations ambitieuses, l'AJ Auxerre et le Stade Malherbe de Caen. Les Bourguignons ont réalisé une excellente première partie de saison, terminée parmi les barragistes à la 4place. Les Auxerrois sont toujours dans le coup pour la montée directe puisqu'ils ne comptent que 3 points de retard sur le duo de leaders, Grenoble et Troyes. La bande à Jean-Marc Furlan est sur une excellente dynamique de 10 matchs sans la moindre défaite. L'AJA a terminé l'année civile 2020 par deux victoires face à Pau (2-1) et Dunkerque (0-1), les deux promus. A l'Abbé-Deschamps, Auxerre est très costaud avec 6 victoires et un nul lors des 7 dernières réceptions. Réputé pour la qualité de jeu de ses équipes, Jean-Marc Furlan dirige la meilleure attaque de Ligue 2 (à égalité avec Toulouse). De son côté, le buteur bourguignon Mickaël Le Bihan occupe la tête du classement des buteurs avec 13 réalisations. En face, le Stade Malherbe de Caen a vécu une saison dernière délicate, à lutter pour son maintien. Les Normands ont nettement mieux démarré ce nouvel exercice, ce qui leur permet de lutter pour les places de barragiste d'accession. En revanche, les hommes de Pascal Dupraz ont fini difficilement 2020. En effet, les Caennais ont remporté un seul succès lors des 6 dernières journées, et c'était face au promu dunkerquois. Le Stade Malherbe de Caen possède 5 points de retard sur le dernier barragiste et pourrait perdre déjà gros en cas de défaite à l'Abbé-Deschamps. Pour cette affiche du haut de tableau, Auxerre et son excellente dynamique pourrait s'imposer face au Stade Malherbe de Caen qui s'était incliné 4-1 à domicile face à Sochaux avant la trêve.