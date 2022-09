Pronostic Auxerre Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Auxerre - Brest avec des buts de chaque côté

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre - Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De retour en Ligue 1 après avoir passé de longues saisons en Ligue 2, l’AJ Auxerre connait logiquement une entame compliquée. Les Bourguignons occupent actuellement la 16place du classement général avec un seul point d’avance sur le 1relégable. Les hommes de Jean-Marc Furlan ont chuté lourdement à Lille (4-1) lors de la 1journée de Ligue 1, avant de connaître un très bon passage au cours duquel ils ont dominé Montpellier (1-2), Strasbourg (1-0) et obtenu le nul contre Angers (2-2). Depuis son succès face aux Alsaciens, l’AJA enchaine les contre-performances et n’a plus glané le moindre point avec 4 revers consécutifs face à Lyon (2-1), Marseille (0-2), Rennes (5-0) et Lorient (1-3), des formations qui se trouvent dans les 8 premières places. Les Bourguignons espèrent repartir de l’avant face à une formation brestoise qui connaît des difficultés. Soucieux de proposer un jeu tourné vers l’attaque, Furlan voit le salut par un football offensif.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐Brest connaît donc une entame délicate puisque le club breton se trouve en avant-dernière position du classement avec deux points de retard sur le premier non relégable qui n’est autre que… l’AJ Auxerre. Cette rencontre est donc déjà importante dans l’optique du maintien et pourrait relancer le club brestois. L’an passé, à pareille époque, Brest avait aligné une superbe série de résultats qui avait grandement participé à son maintien. Auteur d’une entame correcte avec notamment un succès sur Angers et nul contre l’Olympique de Marseille, le Stade Brestois s’est depuis écroulé avec des revers face à Montpellier (0-7), Rennes (3-1), le Paris Saint-Germain (0-1) et contre la lanterne rouge de Ligue 1 Ajaccio (0-1) qui n’avait jusque-là pas remporter le moindre match. A l’instar d’Auxerre, Brest possède une défense catastrophique avec pas moins de 18 buts encaissés. Cette opposition entre deux des plus mauvaises défenses de la Ligue 1 pourrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Brest détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !