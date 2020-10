Pronostic Auxerre Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Auxerre et Ajaccio !

Pour cette nouvelle saison de Ligue 2, l'AJ Auxerre a pour ambition de décrocher au moins une place de barragiste. Les Bourguignons possèdent avec Jean-Marc Furlan, un coach spécialiste des montées dans l'élite. L'AJA manque cependant encore de constance dans ce début d'exercice. En effet, Auxerre a perdu contre Sochaux et Clermon, mais s'est imposé face à Châteauroux et Troyes. Le week-end dernier, les Auxerrois pensaient effectuer une belle opération à Toulouse après avoir ouvert le score, mais les hommes de Furlan se sont fait surprendre par la furia toulousaine de fin de rencontre (3-1). Ce revers laisse Auxerre en 13position du classement, alors que l'AJA avait un calendrier plutôt favorable.

En face, Ajaccio a été contraint d'attendre son match en retard de milieu de semaine face à Dunkerque pour décrocher sa première victoire de la saison. Les Corses se sont imposés sur le plus petit des scores grâce à une réalisation de sa recrue... auxerroise Barreto sur penalty. Avant cela, Ajaccio s'était incliné face à Châteauroux, Caen et Grenoble, pour un nul face à Sochaux. Les hommes d'Olivier Pantaloni ont mal digéré l'arrêt de la saison dernière, alors qu'ils étaient en position favorable pour la montée. Ce duel entre Auxerre et Ajaccio offre en général des matchs avec des buts.