Pronostic Auxerre Ajaccio : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Ajaccio peut faire un coup à l'Abbé-Deschamps

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 150€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre Ajaccio:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'AJ Auxerre a connu une semaine agitée en coulisses avec l'officialisation de l'arrivée de Christophe Pélissier, arrivé quelques jours après l'éviction de Jean-Louis Furlan. Cette nomination apportera peut-être un vent de fraicheur à une équipe bourguignonne qui en avait bien besoin. En grande difficulté ces dernières semaines, l'AJA n'a en effet plus connu le goût de la victoire depuis la réception de Strasbourg fin août (1-0). Dernièrement, les Auxerrois avaient dû se contenter de prendre un point à la maison (1-1) avant de s'incliner la semaine dernière à Reims (2-1). Au classement, ils se trouvent en 18position avec un seul point d'avance sur leur adversaire du jour.enchez(au lieu de 100€)⇒ ⇒⇐ ⇐L'AC Ajaccio, de son côté, ne devrait pas viser grand chose d'autre que le maintien cette saison. La faute, notamment, à une qualité d'effectif sans doute moins bonne que la plupart de ses concurrents et à un début de saison catastrophique lors duquel il n'avait pu prendre qu'un point au cours des 7 premières journées. Par contre, les Corses ont su relever leur niveau d'exigence depuis quelques temps, notamment hors de leurs bases où ils ont été capables d'aller s'imposer à Brest (0-1) et à Marseille (0-1). Par la suite, ils sont allés tenir tête à Troyes (1-1) avant de s'incliner logiquement à domicile face au PSG la semaine dernière (0-3). Les hommes d'Olivier Pantaloni pourraient s'appuyer sur leur belle série actuelle en déplacement pour venir prendre au moins un point contre une équipe auxerroise qui n'a plus remporté la moindre rencontre depuis 2 mois.- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 150€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 150€ !avecavecavecavecdès la fin du matchen EXCLU avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Auxerre Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !