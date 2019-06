Pronostic Autriche Slovénie : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Autriche dans l’obligation de prendre des points à domicile face à la Slovénie

La campagne de qualification pour le prochain Euro a très mal débuté pour l'Autriche. Les joueurs de Franco Foda ont en effet perdu leurs deux rencontres, à domicile face à la Pologne (0-1) et en Israël (4-2). Dernière de son groupe, la sélection autrichienne doit se reprendre face à la Slovénie. La star de cette formation est évidemment le joueur du Bayern, David Alaba, qui peut compter à ses côtés sur Arnautovic ou Baumgartlinger pour l'épauler. A domicile, l'Autriche se montre souvent solide, ayant perdu seulement 2 rencontres lors des 14 dernières disputées : face à la Pologne et contre le Brésil. De son côté, la Slovénie est invaincue dans cette campagne de qualifications avec deux matchs nuls face à Israël et Macédoine. Les Slovènes ont pour particularité de rester sur 5 résultats identiques : 1-1. Dans cette équipe, on retrouve d'excellents joueurs comme l'excellent Jan Oblak, forteresse de l'Atletico Madrid, ou Ilicic qui a réalisé une grande saison à Bergame. On retrouve également le buteur stéphanois Beric, qui a montré en fin de saison son réalisme avec les Verts. Perdant peu à domicile, l'Autriche devrait obtenir au moins un nul face à des Slovènes qui gagnent rarement à l'extérieur (1 seule victoire sur leurs 11 derniers déplacements) dans une rencontre avec moins de 4 buts.