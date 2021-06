Pronostic Autriche Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Autriche se défait de la Slovaquie

A quelques jours du début de l'Euro, l'Autriche et la Slovaquie disputent leur dernière rencontre amicale. Les autrichiens viennent de réaliser une prestation intéressante à Middlesborough face à une sélection anglaise, candidate au titre en juillet. Battue sur le plus petit des scores, l'Autriche a été tout proche de revenir au score mais la tentative du talentueux joueur de Leipzig, Sabitzer, a heurté la barre. Cette performance est venue lever les doutes apparus suite au lourd revers concédé face au Danemark (0-4) en qualification du Mondial 2022. Tombée dans un groupe ouvert pour l'Euro avec les Pays-Bas, l'Ukraine et la Macédoine du Nord, la bande à Foda pourrait confirmer les progrès entrevus ces dernières saisons. Dans cette sélection, on retrouve d'excellents éléments comme Arnautovic, Sabitzer, Kalajdzic ou le néo-madrilène David Alaba.

De son côté, la Slovaquie sera de nouveau présente à l'Euro mais est tombée dans un groupe relevé qui comprend la Pologne, l'Espagne et la Suède. Pour se qualifier, les Slovaques sont passés par les barrages de la Ligue des Nations, où ils se sont successivement imposés face à l'Irlande et l'Irlande du Nord. En revanche, les partenaires de Marek Hamsik ont été décevants dans leur groupe de Ligue des Nations en terminant en dernière position. En milieu de semaine dernière, les Slovaques ont affronté la modeste Bulgarie en amical pour un match nul (1-1). En progrès constants, l'Autriche devrait s'imposer face à une Slovaquie avec des moyens limités.