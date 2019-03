Pronostic Autriche Pologne : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

1

L’Autriche solide à domicile face à la Pologne !

Non qualifiée pour le mondial russe, l'Autriche a réalisé une campagne de Ligue des nations correcte mais a été devancée par la Bosnie pour la promotion dans la ligue supérieure. La formation dirigée par Franco Foda se montre très solide à domicile où elle n'a plus perdu depuis la venue du Brésil en amical. Sur ses 10 derniers matchs à domicile, l'Autriche a notamment battu l'Allemagne, l'Uruguay, la Suède, la Russie et la Serbie. Cette formation s'appuie sur une défense redoutable qui n'a pas concédé de buts dans son stade lors de la Ligue des nations (seuls l'Allemagne et le Brésil ont réussi à trouver la faille face aux partenaires d'Alaba lors des 7 derniers matchs autrichiens à domicile). Offensivement, les Autrichiens sont dépendants du talent d'Arnautovic qui peut, dans un bon jour, mettre à mal n'importe quelle défense.

De son côté, la Pologne fait souvent figure d'outsider mais déçoit à l'image de son attaquant vedette Lewandowski. Très performant lors des matchs sans enjeu, Lewi se montre très discret lors des échéances importantes. Capitaine de la Pologne, il voit Milik du Napoli et le serial buteur milanais Piatek, frapper à la porte. Eliminés sans gloire du Mondial, les Polonais n'ont plus gagné depuis (3 défaites et 3 nuls). Pour ce match, nous voyons l'Autriche solide à domicile décrocher au moins un nul dans une rencontre avec moins de 4 buts.