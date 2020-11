Pronostic Autriche Norvège : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L'Autriche domine une Norvège très affaiblie

Présente en France lors de l'Euro 2016, l'Autriche jouera aussi le prochain championnat d'Europe qui va démarrer au mois de juin. En Ligue des Nations, les protégés de Franco Foda ont débuté par une excellente prestation face à la Norvège (1-2), mais ont été ensuite surpris à domicile par la Roumanie (2-3). Les partenaires de David Alaba se sont ensuite repris en alignant deux succès consécutifs face à l'Irlande du Nord (0-1) et la Roumanie (0-1), et contre l'Irlande du Nord ce week-end (victoire 2-1 à domicile avec un but en fin de match du Lorientais Grbic). Il y a 8 jours, les Autrichiens avaient également fait le job en amical face à la sélection luxembourgeoise (0-3). De son côté, la Norvège s'était offert une finale pour la montée en Ligue des Nations A. Sur une série de 3 victoires consécutives dans cette poule et 3 points de retard sur l'Autriche, les Norvégiens devaient jouer en Roumanie ce week-end. Mais la sélection a été mise en quarantaine après la détection d'un cas positif dans ses rangs et n'a pas pu jouer la rencontre. Les joueurs initialement convoqués pour ce rassemblement (dont Haaland, Odegaard, etc.) sont pour l'instant bloqués, et c'est d'autres joueurs qui se déplacent en Autriche. Déjà vainqueur à l'aller (2-1 en Norvège), l'Autriche devrait pouvoir prendre assez facilement le dessus sur cette équipe de Norvège B, voire C.