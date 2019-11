Pronostic Autriche Macédoine : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Autriche vise la qualification face à la Macédoine

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Autriche - Macédoine :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si la Pologne a été la première équipe qualifiée dans ce groupe G, l’Autriche est la mieux placée pour la rejoindre. Les Autrichiens sont 2avec 5 points d’avance sur leurs poursuivants. Les Autrichiens ont connu un départ poussif avec deux défaites face à la Pologne et Israël. Maisnsuite, les partenaires d’Alaba ont enchaîné 6 matchs sans défaite, avec notamment 5 victoires à la clé.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Macédoine joue sa dernière carte dans ce groupe. Les Macédoniens sont dans l’obligation de s’imposer pour espérer rester en course pour la qualification. A l’aller, les partenaires de Pandev avaient été largement dominés par l’Autriche (1-4). Cette seconde rencontre devrait être plus serrée entre deux équipes qui ont beaucoup de pression sur les épaules. Les Autrichiens, poussés par leur public, semblent en mesure de s’imposer dans une rencontre avec moins de 4 buts, face à des Bulgares qui vont avant tout faire en sorte ne pas repartir avec une valise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Autriche Macédoine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !