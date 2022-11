Pronostic Autriche Italie : Analyse, cotes et prono du match amical

La rédemption de l'Italie se poursuit

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Autriche - Italie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En progrès depuis quelques années et 8ème de finaliste à l'Euro 2021, l'Autriche ne parvient en revanche toujours pas à se qualifier pour la Coupe du Monde, sa dernière participation remontant à l'édition 1998. Seulement 4èmes de leurs éliminatoires pour le Mondial au Qatar, les coéquipiers de Marko Arnautovic ont tout de même pris part aux barrages en mars dernier grâce à leur bon parcours lors de la Ligue des Nations 2021. Malheureusement, ils ont tout de suite chuté au Pays de Galles (2-1). Promue en Ligue des Nations A cette année, l'Autriche n'a pas créé la surprise. Devancés par le Danemark, la Croatie et la France, David Alaba et sa bande ont fini derniers du groupe 1 et sont donc relégués à l'échelon inférieur. Mercredi dernier, l'Autriche a attendu la 87ème minute pour s'imposer chez une faible sélection d'Andorre (0-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Absente de la Coupe du Monde 2018, l'Italie a effectué un retour au premier plan tonitruant en remportant l'Euro 2021 l'an passé. Malheureusement, les Transalpins ont vécu un nouveau cataclysme suite à leur non qualification pour le Mondial 2022. Devancés par la Suisse dans leur groupe, ils ont ensuite perdu, à la surprise générale, contre la Macédoine du Nord en barrage (0-1). Malgré cette déconvenue, le sélectionneur Roberto Mancini est resté en poste. Emmenée par une nouvelle génération, la Squadra Azzurra a montré de gros motifs d'espoir durant la Ligue des Nations en juin et septembre. Les partenaires de Marco Verratti se sont tout simplement qualifiés pour le Final 4 après avoir devancé, avec un bilan de 3 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite, la Hongrie, l'Allemagne et l'Angleterre. Frustrée de son absence au Mondial qui débute ce dimanche, l'Italie devrait poursuivre son opération rachat en remportant cette rencontre face à l'Autriche.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavec