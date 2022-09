Pronostic Autriche Croatie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Croatie vise la première place en Autriche

L'Autriche a retrouvé des couleurs ces dernières années en participant notamment au dernier championnat d'Europe. Lors de leur parcours, les Autrichiens avaient poussé l'Italie future championne d'Europe a disputé des prolongations en huitième de finale. Suite à cette élimination, l'Autriche a connu une nouvelle désillusion avec sa non-qualification pour le Mondial. En vue de qualifier la sélection autrichienne pour l'Euro 2024, l'Autriche a misé sur Ralf Rangnick. Le technicien allemand possède un effectif de qualité avec les Sabitzer, Alaba, Arnautovic, Weinamnn ou Schlager. Cependant, l'Autriche peine à passer un pallier face aux grosses nations comme on a pu le constater en Ligue des Nations. En effet, malgré une belle victoire en Croatie (0-3) pour commencer, la sélection autrichienne n'a pas connu la même réussite par la suite avec des revers contre le Danemark à l'aller (1-2) et au retour (2-0), pour un nul à domicile contre la France (1-1). En milieu de semaine, les Autrichiens ont été logiquement battus au Stade de France par la sélection tricolore (2-0). Ce revers les a fait reculer en dernière position. Touché contre les Bleus, l'attaquant de Bristol Weinmann devrait manquer ce match face à la Croatie.

En face, la Croatie a connu une très belle période pour atteindre la finale du Mondial 2018 face à la France. Suite à la défaite face aux Bleus, plusieurs cadres de la sélection ont pris leur retraite internationale. En reconstruction, la sélection au Damier a tout de même réussi à se qualifier pour le dernier Euro, où elle a poussé l'Espagne à disputer des prolongations en 8de finale. Habituée à nous gratifier des prestations offensives de qualité, la Croatie s'appuie sur sa solidité lors de cette Ligue des Nations. En effet, hormis lors de son jour sans face à l'Autriche à l'aller, la sélection croate a battu la France (0-1) et le Danemark (0-1) en déplacement, pour un nul à domicile face aux tricolores (1-1). Dalic s'appuie sur son trio du milieu de terrain composé par Modric, Brozovic et Kovacic. Le ballon d'or madrilène Modric a été prépondérant lors du succès de la Croatie face au Danemark en milieu de semaine (2-1). Cette victoire permet aux Croates d'être dans une position idéale pour décrocher leur place dans le Final 4. Assuré d'être 1avec une victoire, la Croatie pourrait l'emporter face à une Autriche assez peu dangereuse face aux Bleus.