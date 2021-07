Pronostic Australie Espagne : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

L’Espagne se reprend face à l’Australie

L'exploit de la 1ière journée du tournoi olympique de football est à mettre au crédit de l'Australie. En effet, la sélection australienne s'est imposée face à l'Argentine (0-2) lors de son match d'ouverture. Les protégés de Graham Arnold ont rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de l'attaquant de la Western United, Lachlan wales. Ensuite, l'Australie a profité de l'expulsion de l'argentin Ortega pour faire la différence en seconde période grâce à l'attaquant de Melbourne City, Marco Tilio, entré en jeu quelques minutes auparavant. Ce résultat est d'autant plus important que sur le papier, cette poule était loin d'être facile avec l'Argentine, l'Egypte et donc l'Espagne. Avec le nul dans l'autre rencontre, l'Australie a pris les commandes du groupe et ferait une très belle opération pour la qualification en cas de résultat positif face à l'Espagne. A noter que Mitchell Duke, l'attaquant d'Al-Taawon, s'est distingué en délivrant deux passes décisives. De son côté, l'Espagne fait figure de candidat au titre lors de cette compétition. Très forte dans les compétitions de jeunes, la Roja s'est qualifiée pour ces JO en remportant le championnat d'Europe 2019. Cette année, les Espagnols se sont contentés d'une demi-finale face au Portugal (0-1). Pour son premier match dans ces Jeux Olympiques, la sélection espagnole s'est heurtée à une solide défense égyptienne (0-0). Les hommes de De La Fuente sont au pied du mur et doivent s'imposer face à l'Australie, avant certainement un dernier match décisif face à l'Argentine. L'effectif de l'Espagne est impressionnant avec pas moins de 6 joueurs qui ont disputé le championnat d'Europe 2021 avec une demi-finale à la clé, face au futur vainqueur italien : Unai Simon, Eric Garcia, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo et Oyarzabal. Pour cette affiche, l'Espagne devrait passer la vitesse supérieure et se relancer face à l'Australie.