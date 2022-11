Pronostic Australie Danemark : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts chez PokerStars Sports sur Australie - Danemark

Attention :

Nos pronostics Australie Danemark

L’Australie n’a rien à perdre

Le Danemark devra hausser le ton

Du classique de chaque côté

Les compo probables :

Le Danemark, la victoire et la qualif’

Seulement à la 3place de son groupe final de qualifications, l'Australie a dû disputer les barrages face au Pérou. Outsider lors de cette rencontre, lessont parvenus à s’imposer lors de la séance des tirs aux buts grâce à un pari payant de leur sélectionneur Arnold qui avait fait entrer son portier remplaçant Redmayne, spécialiste des penaltys, quelques secondes avant la fin du match. Sur la lancée de cette petite surprise, l'Australie se débrouille bien sur ce début de Mondial. Pour son entrée en lice, l’Australie retrouvait la France comme il y a 4 ans. Les Australiens ont ouvert le score par Goodwin, avant de craquer face au talent des Bleus (4-1). Au pied du mur contre la Tunisie, l’Australie a affiché un état d’esprit remarquable pour ouvrir le score sur une superbe tête de Duke, et le tenir malgré les opportunités tunisiennes. Ce succès permet à la sélection australienne d’occuper, seul, la 2e place du groupe. Avec un match nul, les Australiens devraient certainement se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du Monde puisque la Tunisie joue la France dans l'autre match.Auteur d’un superbe parcours lors du dernier championnat d’Europe, le Danemark avait réussi à se hisser jusqu’en demi-finale face au pays hôte, l’Angleterre. Sur leur lancée, les Danois ont réalisé une excellente campagne de Ligue des Nations au cours de laquelle ils ont été tout proches de se qualifier pour le Final 4. Annoncé comme l’un des outsiders lors de cette Coupe du Monde, le Danemark a été tenu en échec par la Tunisie (0-0) pour son entrée en lice. Lors de cette rencontre, les Danois se sont montrés décevants, réagissant seulement en fin de match. Ensuite, le Danemark retrouvait la France contre laquelle il restait sur deux succès en Ligue des Nations. Dominée par une équipe de France plus entreprenante, il a logiquement craqué sur une combinaison française conclue par Mbappé. Sur l’une de leurs forces, les coups de pied arrêtés, les Danois sont revenus au score par Christensen. Dans les dernières minutes du match, les partenaires de Schmeichel ont cédé sur une nouvelle réalisation de Mbappé. Cette défaite oblige le Danemark à s’imposer lors de cette dernière journée face à l’Australie.Arnold devrait reconduire le XI héroïque qui a battu la Tunisie (1-0) lors de la dernière journée. Duke, buteur lors de cette rencontre, a montré qu’il possédait un excellent jeu de tête qui pourrait être l’une des solutions pour les. Face aux Aigles de Carthage, la défense a également été exceptionnelle avec un duo Souttar – Rowles au four et au moulin. Le succès obtenu contre la Tunisie a donné énormément de confiance aux Australiens à l’heure d’affronter le Danemark. En face, la sélection danoise devrait s’appuyer sur une composition classique menée par le maître à jouer, Christian Eriksen. Revenu à un excellent niveau depuis son malaise, le joueur de Manchester United dicte le tempo de sa formation. Performante lors de l’Euro, l’attaque danoise est nettement moins percutante avec des Dolberg, Damsgaard ou Braithwaite bien loin de leur meilleur niveau. Delaney reste forfait: Ryan - Atkinson, Souttar, Rowles, Behich - Irvine, Mooy, McGree - Leckie, Duke, Goodwi: Schmeichel - Kristensen, Kjaer, Christensen, Andersen, Maehle - Höjbjerg, Eriksen, Lindstrom - Skov Olsen, Dolberg (ou Poulsen).Au pied du mur, le Danemark sait qu’il doit s’imposer pour poursuivre son parcours au Qatar. Les Danois vont devoir élever leur niveau de jeu pour réussir cette mission, notamment sur le plan offensif. Fort de son expérience à l’Euro et de ses joueurs bien plus expérimenté du très haut niveau, le Danemark possède les armes pour s’imposer face à l’Australie. Elle a montré du léger mieux en deuxième mi-temps face aux Bleus, et devra s'appuyer sur cela pour s'imposer face à des Australiens qui avaient pris le bouillon derrière face à la France.Retrouvez le Pronostic Australie Danemark détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !