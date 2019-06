Pronostic Australie Brésil : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L’Australie sous pression face au Brésil !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Australie - Brésil :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’Australie a très mal lancé son Mondial en s’inclinant face à l’Italie (1-2). Si lesavaient obtenu l’ouverture du score par leur star Samantha Kerr qui a bien suivi son penalty repoussé par la gardienne transalpine. La seconde mi-temps fut en revanche catastrophique avec une grossière erreur défensive qui a permis à Bonansea d’égaliser. Cette même Bonansea a ensuite profité de la passivité australienne pour asséner le coup de grâce dans les arrêts de jeu. L’Australie va donc jouer gros sur ce match face aux Brésiliennes et devra tout tenter pour s’imposer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Brésil, sans sa meilleure joueuse Marta, a largement et logiquement dominé la Jamaïque (3-0). Ce succès est en grande partie dû à l’excellente prestation de Cristiane. L’attaquante parisienne a signé un retentissant triplé pour ce premier match. Les Brésiliennes sont conscientes qu’elles ont affronté l’adversaire le plus faible du groupe et vont tout faire pour prendre au moins un point face aux Australiennes. Le Brésil devrait bénéficier des espaces laissés par l’arrière-garde australienne. Entre deux équipes qui ont des joueuses capables de marquer, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté, à l’image des 4 dernières confrontations entre les 2 sélections.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Australie Brésil encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !