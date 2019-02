Pronostic Augsburg Dortmund : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund confirme à Augsbourg !

Quinzième de Bundesliga avec seulement 2 points d'avance sur Stuttgart, Augsbourg lutte pour son maintien dans l'élite. Les trois défaites des 3 dernières journées n'enchantent pas les supporters avant la réception du leader Dortmund. La formation de Manuel Baum a seulement remporté un match lors des 14 dernières journées, et ce, face à Mayence. Augsbourg possède l'un des plus mauvais bilans à domicile du championnat (17sur 18) avec seulement 2 victoires au compteur : Mayence et Fribourg. Pour leur dernier match à domicile, les partenaires de Finnbogason ont réalisé une belle prestation et poussé le Bayern dans ses retranchements (3-2).

De son côté, le Borussia Dortmund a mis fin à une série de trois nuls en Bundesliga en s'imposant face à Leverkusen (3-2). Cette victoire acquise au forceps face à une séduisante formation du Bayer redonne un élan au Borussia dans cette dernière ligne droite. De plus, Reus (absent ces dernières semaines) a repris l'entraînement et devrait être disponible pour Augsbourg. Le meilleur joueur de Bundesliga cette saison est le leader de cette équipe et il devrait apporter ce supplément d'âme essentiel dans la course au titre. Les hommes de Favre sont également conscients qu'une victoire mettrait le Bayern sous pression avant le déplacement des Bavarois à Mönchengladbach. Revigorés par leur succès face au Bayer, les joueurs du Borussia devraient s'imposer à Augsbourg.