Pronostic Augsburg Bayern Munich : Analyse, prono et cotes du match de Bundesliga

Le Bayern tranquille à Augsbourg !

Augsbourg, 15de Bundesliga et premier non relégable, accueille le Bayern Munich. Les joueurs de Manuel Baum restent sur une très lourde défaite sur la pelouse du Werder Brême (4-0). Augsbourg est sur une dynamique négative et n’a remporté qu’un match au cours des 12 dernières journées de championnat. L’autre mauvaise nouvelle pour les partenaires de Finngobason concerne leur pauvre bilan à domicile avec seulement deux succès décrochés depuis le début de saison. Augsbourg s’attend à souffrir face au Bayern.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Bavarois, qui ouvrent cette journée de Bundesliga, ont la possibilité de mettre la pression sur Dortmund et de se rapprocher à 2 points du leader. Après leur contre-performance à Leverkusen, les hommes de Niko Kovac se sont ressaisis et ont dominé Schalke à l’Allianz Arena (3-1). A quelques jours d’affronter Liverpool, le Bayern veut frapper fort et s’imposer tranquillement face à une formation luttant pour le maintien. Kovac peut compter sur ses jeunes Goretzka et Gnabry en pleine forme lors des derniers matchs. Pour cette rencontre, nous voyons le Bayern s’imposer facilement et mettre la pression sur Dortmund.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(162€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Augsbourg Bayern encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !