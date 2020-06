Pronostic Augsbourg Leipzig : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Leipzig intouchable en déplacement avant Augsbourg

Augsbourg occupe peut-être la 15place seulement de cette Bundesliga avec seulement 36 points au compteur, mais la formation bavaroise est sauvé. En effet, le Fortuna Dusseldorf (30 points), le 16e et premier barragiste, ne peut plus revenir. Depuis la reprise, et un peu à l'image de la saison d'Augsbourg, les Bavarois sont irréguliers mais ils ont remporté des matchs très importants à Schalke 04 (3-0) et sur la pelouse de Mayence (1-0). Opposés au Fortuna Dusseldorf lors de la dernière journée, les partenaires de Max ont tranquillement bouclé leur maintien avec ce match nul (1-1).

En face, le RB Leipzig a trop déçu à domicile en cette fin de saison. Depuis la reprise, la bande de Timo Werner n'a pas récolté la moindre victoire à la maison. Après 4 matchs nuls de rang contre Fribourg, le Herta Berlin, Paderborn et Dusseldorf, les joueurs du Red Bull ont perdu dans leur stade contre le Borussia Dortmund (2-0). Cependant, Leipzig a cartonné en déplacement avec des victoires à Mayence (5-0), Cologne (4-2) et Hoffenheim (2-0). Dans une rencontre a priori sans enjeu pour Augsbourg, Leipzig impressionnant hors de ses bases pourrait s'imposer pour conserver sa place sur le podium de Bundesliga.