Pronostic Augsbourg Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Des buts entre Augsbourg et Leipzig

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Profitez de 100€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Augsbourg Leipzig chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

16de Bundesliga, Augsbourg va sans doute encore jouer le maintien jusqu'à la fin de la saison. Barragiste donc, les Bavarois sont comme souvent très irréguliers. Sur les 4 dernières journées, ils ont été capables de battre le Bayern dans un derby bavarois (2-1) et de s'imposer chez un Cologne bien classé (0-2) vendredi dernier. Entre-temps, ils ont tenu le choc face au Hertha Berlin (1-1) et perdu contre Bochum (2-3). Comme ces deux rencontres, les 4 derniers matchs d'Augsbourg à domicile ont vu des buts être marqués des deux côtés.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dynamique similaire pour le RB Leipzig qui a déçu globalement sur cette 1partie de saison mais semble revenir en forme. Après trois dernières défaites face à Hoffenheim (2-0), le Bayer Leverkusen (1-3) et l'Union Berlin (2-1), le club estampillé Red Bull vient de battre Manchester City mardi en Ligue des Champions (2-1) et le Borussia Mönchengladach (4-1) samedi en championnat avec son nouveau coach Tedesco. Résultat, Leipzig a arraché son reversement en Europa League, et est remonté à la 7place de Bundesliga. Comme les 4 derniers matchs de Leipzig, on pourrait voir des buts des 2 côtés dans cette rencontre. En l'absence de Poulsen (blessé), un but de Nkunku (7 buts) ou Forsberg (4 buts) est possible.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(336€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(328€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Augsbourg Leipzig encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !